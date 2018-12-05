Опрос: большинство французов выступает за введение чрезвычайного положения в стране

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Большая часть населения Франции - 53% - поддерживает идею введения чрезвычайного положения в стране с целью обеспечения в ней безопасности на время беспорядков, связанных с манифестациями "желтых жилетов". Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса, проведенного службой Ifop-Fiducial. С требованием введения чрезвычайного положения выступило ранее руководство Социалистической партии и партии "Республиканцы".

Как показала обработка данных опроса, полностью поддерживают эту идею 16% респондентов, а в целом благосклонно к ней относятся еще 37%. "Против" выступают 27% французов, а "категорически против" - еще 20%. Таким образом, мнение в поддержку чрезвычайной меры превалирует лишь с небольшим перевесом 53% к 47%.

В наибольшей мере высказываются за ужесточение режима безопасности сторонники и представители правящей партии "Республика на марше" (74%) и правоцентриской партии "Республиканцы" (67%). Высок этот показатель и среди приверженцев крайне правой партии "Национальное движение" (51%) и даже среди французских социалистов, хотя там за введение чрезвычайного положения выступает меньшинство - 42%. Весьма низкую поддержку идея встречает у активистов и сторонников крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция (28%).

Большинство опрошенных - 69% - осуждают насильственные действия и погромы со стороны манифестантов. Тем не менее 27% респондентов отметили, что "понимают", почему те позволяют себе подобные действия. Поддерживают же такие акции только 4% опрошенных. В наибольшей степени осуждение погромов зафиксировано в ответах сторонников президентской партии "Республика на марше" - 96%, также этот показатель высок у "Республиканцев" - 82%.

Эксперты службы изучения общественного мнения отмечают, что при этом поддержка движения "желтых жилетов" остается на весьма высоком уровне в 46%, тогда как о своей "симпатии" к митингующим заявляют еще 26%. Этот рейтинг в 72% соответствует показателю предыдущих аналогичных опросов, проведенных 27 и 28 ноября (71%). Наиболее высок уровень поддержки митингующих среди сторонников "Национального объединения" - 89% - и "Неприсоединившейся Франции" - 88%. Также мажоритарным показатель является для сторонников партии "Республиканцы" - 72% и Социалистической партии - 76%.

Опрос был проведен через интернет 3-4 декабря на основе репрезентативной выборки в 1012 человек в возрастной группе начиная с 18 лет.