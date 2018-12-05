Комитет Рады единогласно поддержал законопроект о прекращении договора о дружбе с РФ

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Члены комитета по иностранным делам Верховной рады единогласно поддержали законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Соответствующе решение принято на заседании в среду.

"Единогласно, решение принято", - сообщила глава комитета Анна Гопко.

Законопроект, в соответствии с процедурой, внес президент страны Петр Порошенко, который еще в сентябре этого года подписал указ о непродлении договора на новый 10-летний срок. Срок действия договора истекает в апреле 2019 года.

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