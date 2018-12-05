Власти Франции отменят повышение налогов, если не найдут решения на переговорах

"Если мы не найдем хорошие решения за шесть месяцев, эти налоги не будут вводиться", - сказал премьер. Он отметил, что в течение полугода во Франции будут проведены национальные дебаты по налоговому вопросу, вызвавшему массовые акции протеста.

"Французы вышли на улицы, чтобы показать свой гнев. Их все еще много. Это гнев работающих французов. Дебаты позволят нам посмотреть на эту проблему прямо", - сказал Филипп. Он отметил, что "гнев может собрать людей, но он не поможет найти решения".

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Во вторник Филипп объявил о ряде мер, принимаемых правительством в ответ на требования "желтых жилетов". В частности, он сообщил, что на шесть месяцев будет отложено введение дополнительного налога на бензин и дизельное топливо, отменено повышение стоимости технического осмотра автомобилей, временно заморожены тарифы на электроэнергию и газ. Тем не менее "желтые жилеты" посчитали эти меры недостаточными и заявили о своих планах провести в ближайшую субботу уже четвертую акцию протеста.