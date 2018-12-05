Украина призвала страны Будапештского меморандума провести срочные консультации

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам - подписантам Будапештского меморандума с требованием провести срочные консультации для обеспечения "немедленного прекращения агрессии РФ против Украины". Об этом в среду сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины, на основании пункта 6 Меморандума, обратилось к странам - подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций с целью обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "только действенные шаги станут залогом восстановления доверия к Будапештскому меморандуму и мероприятий международного сообщества по укреплению международного режима нераспространения".

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться в соответствии с процедурой прохода Керчь-Еникальского канала украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ, что предполагает до шести лет лишения свободы.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, РФ, США и Великобритания подписали так называемый Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а РФ, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.