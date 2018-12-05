СМИ: молодому человеку Бутиной Полу Эриксону могут предъявить аналогичные обвинения

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который является молодым человеком задержанной в Вашингтоне гражданки России Марии Бутиной, получил уведомление от федеральных властей с предупреждением о том, что против него могут быть выдвинуты обвинения в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах иностранного государства. Об этом сообщило в среду интернет-издание The Daily Beast , которому удалось ознакомиться с соответствующим документом.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Согласно этим данным, в письме, которое получил адвокат Эриксона, упоминается возможность выдвижения обвинений в соответствии с параграфом 951 раздела 18 Кодекса США, согласно которому лица, работающие на территории США под контролем иностранных правительств, обязаны уведомлять генерального прокурора США о своей деятельности. Именно на этом параграфе среди прочих основывается обвинение и в отношении Бутиной. Кроме того, упоминается возможность привлечения Эриксона к делу Бутиной в качестве соучастника. Издание при этом отмечает, что в документе не содержится конкретных обвинений в адрес политконсультанта, как и гарантий того, что подобные обвинения все же будут предъявлены.

Как сообщил The Daily Beast источник, представители правоохранительных органов допрашивали людей из окружения Эриксона, и некоторые из них дали показания ФБР. Вопросы касались, в частности, деловых контактов политконсультанта и его репутации в американских консервативных политических кругах.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянке инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал обвинения в ее адрес сфабрикованными. В США Бутина приехала на учебу. Она получила весной диплом магистра в Американском университете в Вашингтоне, где изучала международные отношения.