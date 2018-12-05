Депутаты президентской фракции в Раде предложили повторно присвоить Бандере звание героя

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты от фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" внесли в Верховную раду законопроект с обращением к президенту страны Петру Порошенко вновь присвоить звание Героя Украины главарю Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степану Бандере. Об этом в среду говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствует.

Степан Бандера в годы Второй мировой войны руководил ультраправой Организацией украинских националистов. Для достижения ключевой цели - создания "национально правильной" Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году в ее составе было организовано боевое крыло - Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в РФ).

В 2010 году бывший тогда президентом Виктор Ющенко объявил Бандеру Героем Украины, но в том же году Донецкий административный суд отменил его указ, признав решение незаконным. Ющенко пытался обжаловать это постановление, которую донецкая апелляционная инстанция также не удовлетворила. Позже Высший административный суд Украины оставил решения донецких судов без изменений.

После государственного переворота на Украине в 2014 году новые власти взяли курс на героизацию пособников нацистской Германии, которых теперь называют "борцами за независимость". В частности, Бандере устанавливают памятники и называют его именем улицы. 1 января 2019 году со дня рождения идеолога украинских националистов исполнится 110 лет.