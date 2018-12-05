Болтон заявил, что Белый дом не заинтересован в сохранении ДРСМД

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Белый дом не заинтересован в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом свидетельствуют комментарии помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на состоявшейся во вторник в Вашингтоне конференции, которая была организована газетой The Wall Street Journal. Видеозапись выступления советника американского лидера выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN .

"Мы, к примеру, ясно дали понять, что выйдем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. <...> Это важно для россиян, но они не увидят того, что этот договор выживет", - подчеркнул Болтон. Президент Дональд Трамп 20 и 22 октября публично заявил о намерении США выйти из этого российско-американского договора.

"В дополнение к угрозе, которую собой представляют российские баллистические ракеты средней дальности, <...> Китай не связан им [ДРСМД]. По нашим оценкам, от трети до половины имеющихся у них [китайцев] баллистических ракет нарушали бы договор, если б находились в нем. Крупным потенциалом баллистических ракет средней дальности обладает [и] Иран. <...> Так что это весьма реальная угроза глобального масштаба", - сказал представитель Белого дома.

Его внимание обратили на то, что стремление Вашингтона выйти из ДРСМД вызывает серьезную обеспокоенность у Европы. "Мы, разумеется, невероятно беспокоимся за своих союзников по НАТО в Европе, но на нас лежит глобальная ответственность - в Азии, на Ближнем Востоке", - заявил в ответ Болтон.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД. Это соглашение было подписано СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.