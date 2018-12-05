Трамп считает, что КНДР не выполняет обязательства по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя еще на встрече в Сингапуре обязательства, поэтому необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит. Об этом сообщил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN .

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Они [Пхеньян] до сих пор не выполнили [взятых на себя] обязательств, - отметил Болтон. - Президент считает, что еще один саммит, вероятно, будет продуктивным".

Помощник американского лидера добавил, что встреча глав двух государств ожидается в "январе-феврале" 2019 года.

"Мы будем добиваться этого", - отметил Болтон, напомнив, что 12 июня стороны подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. "Они [Трамп и Ким Чен Ын] обсудят это, изучат [результаты] взятых в Сингапуре обязательств, обсудят то, как они собираются выполнить эти обязательства", - пояснил он. Советник американского лидера вновь заявил, что экономические санкции не будут сняты с Пхеньяна, пока тот не выполнит своих обязательств по денуклеаризации.

"Если Северная Корея примет меры по взятым ими в Сингапуре обязательствам, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира, - считает помощник хозяина Белого дома. - Он открыл им дверь. Теперь им нужно переступить порог. Мы надеемся на продвижение вперед в этом плане на следующей встрече".

Болтон также подчеркнул, что Трамп "завязал очень прочные личные отношения" с Ким Чен Ыном, комментируя слова американского президента о том, что оба лидера "полюбили друг друга". Он рассказал, что тоже "установил отношения" с северокорейским лидером и даже сфотографировался с ним в Сингапуре.

Денуклеаризация полуострова

В середине ноября вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что второй американо-северокорейский саммит будет посвящен разработке плана денуклеаризации Корейского полуострова. При этом, отвечая на вопрос, будут ли США перед проведением второй встречи Трампа и Ким Чен Ына требовать от КНДР предоставления полного перечня ее ядерных объектов и ядерного оружия, Пенс дал понять, что соответствующие вопросы будут решаться уже на самой встрече.

Трамп и Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.