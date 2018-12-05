Болтон: Трамп высоко ценит личные отношения с другими мировыми лидерами

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Нынешний президент США Дональд Трамп является приверженцем поддержания прямых контактов с другими мировыми лидерами и высоко ценит личные отношения с ними. Об этом заявил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN.

"Президент ценит свои личные отношения с мировыми лидерами", - подтвердил высокопоставленный представитель Белого дома. В связи с этим он вспомнил, что и скончавшийся на днях 41-й президент США Джордж Герберт Уокер Буш в свое время предпочитал заниматься "дипломатией напрямую" с иностранными коллегами, много контактировал с ними, "извлекая выгоду из личных отношений". "Мне кажется, президент Трамп относится к этому по существу таким же образом", - подчеркнул Болтон.

Комментируя первый полноформатный саммит между президентом России Владимиром Путиным и Трампом в Хельсинки в июле текущего года, он категорически отверг предположения о том, что встреча лидеров в формате один на один была необычной. "Нет, в этом нет совершенно ничего необычного - иметь встречи один на один между лидерами", - отметил советник главы администрации США.

Болтон также заверил, что Трамп полностью проинформировал руководство американского правительства о содержании своих переговоров с Путиным в финской столице.

"Содержание <...> он нам передал... Мы услышали, о чем именно они говорили. Мы слышали и от российской стороны. Это был [разговор] без обиняков", - сказал помощник президента США.