Прокурор МУС планирует в ближайшее время вынести решение о юрисдикции по Крыму и Украине

ГААГА, 5 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) намерена в ближайшее время вынести решение по юрисдикции в отношении ситуаций в Крыму и на востоке Украины. Об этом говорится в распространенном в среду отчете о действиях по предварительному расследованию, подготовленному прокурором Фату Бенсуда.

"В ближайшее время прокуратура планирует завершить анализ в отношении ситуации как в Крыму, так и на востоке Украины в целях вынесения соответствующего заключения о приемлемости юрисдикции суда", - говорится в документе.

На данном же этапе прокуратура продолжает "собирать доступную информацию, касающуюся судебных разбирательств на уровне национального законодательства, а также сотрудничать с органами власти Украины, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами". "Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, прокуратура также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных на Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию суда", - подчеркивается в отчете.

Украина не входит в МУС, однако в соответствии с Римским статутом воспользовалась правом подачи заявлений о признании юрисдикции суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории страны. Заявления касаются двух периодов - с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и после 20 февраля 2014 года без конечной даты. В рамках предварительного расследования прокуратура МУС рассматривает события в центре Киева, в Крыму и на востоке Украине.

На данный момент Бенсуда изучает вопросы, связанные с юрисдикцией. Кроме того, в рамках предварительного расследования она должна принять во внимание ряд других моментов, таких как приемлемость и интересы правосудия. Только если все критерии будут удовлетворены, прокуратура сможет запросить разрешение судей для начала полноценного расследования. В случае одобрения данного запроса прокурор на основе собранных доказательств будет решать, просить ли судей выдать ордера на арест или направить повестки о явке лицам, подозреваемым в совершении преступлений, попадающих под юрисдикцию суда.

МУС является независимым постоянным судом, базирующимся в Гааге, в компетенцию которого входит рассмотрение дел, связанных с самыми серьезными преступлениями, такими как геноцид, военные преступления, преступления против человечности и агрессия. Деятельность суда основана на Римском статуте - документе, который на данный момент подписали и ратифицировали 124 страны. Юрисдикция суда распространяется только на страны - участницы, однако другие государства тоже могут принять юрисдикцию суда, направив соответствующую декларацию. Кроме того, МУС может начать расследование в любой стране по запросу СБ ООН.