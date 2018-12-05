NBC: посол Саудовской Аравии вернулся в США впервые после убийства журналиста Хашкаджи

ТАСС, 5 декабря. Посол Саудовской Аравии в США принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибыл в среду утром в Вашингтон, чтобы присутствовать на похоронах скончавшегося на днях 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Источники NBC не уточняют, как долго посол планирует пробыть в США.

Глава дипмиссии Саудовской Аравии в США и брат наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда покинул Соединенные Штаты вскоре после исчезновения в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Журналист, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Американские сенаторы, для которых директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства Хашкаджи, сделали вывод, что наследный принц королевства имеет прямое отношение к убийству.