ЕС и Украина выступили за проведение трехсторонних переговоров по газу в начале 2019 года

БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Украина выступают за проведение трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС - Россия - Украина в начале следующего года. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам встречи в среду в Брюсселе вице-председателя ЕК по Энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Обе стороны выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года. Возможно, ей будет предшествовать техническая встреча с участием экспертов", - отмечается в нем.

В документе говорится, что встреча Шефчовича и Климкина была посвящена обсуждению повестки предстоящих трехсторонних переговоров. "Вице-президент Шефчович признал очень конструктивное участие Украины в трехсторонних переговорах до сих пор. Это подтверждает, что будущие рамки транзита газа в ЕС имеют жизненно важное значение для Украины", - добавили в ЕК.

Изначально предполагалось, что трехсторонние переговоры пройдут в октябре, однако по сей день дата встречи не определена. Главной темой переговоров, как ожидается, должна стать судьба украинского газового транзита после введения в действие газопровода "Северный поток - 2".