Интерпол отказался объявить в розыск экс-президента Эквадора

ТАСС, 5 декабря. Национальный суд Эквадора в среду объявил о том, что Интерпол отказался объявить в розыск экс-президента Рафаэля Корреа, которому ранее были предъявлены обвинения в похищении оппозиционного политика Фернандо Бальды в 2012 году. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте ведомства.

"5 декабря 2018 года национальный судья Даниэлла Камачо Эрольд получила официальное письмо Интерпола, в котором международная организация объясняет, что она аннулировала данные на гражданина Эквадора Рафаэля Корреа Дельгадо после изучения элементов, касающихся его правового статуса", - говорится в документе.

В июле Национальный суд Эквадора выдал ордер на арест Корреа, возглавлявшего южноамериканскую страну в 2007-2017 годах, и направил запрос в Интерпол с прошением объявить его в розыск. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил судебного постановления - на время рассмотрения уголовного дела о похищении Бальды политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Если Корреа не вернется в Эквадор, то судебный процесс будет приостановлен. Национальное законодательство южноамериканской республики запрещает заочно выносить приговоры по делу, связанному с похищением.

Экс-президент не раз заявлял, что не имеет отношения к похищению бывшего депутата Бальды.