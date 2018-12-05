Генассамблея ООН поддержала предложение РФ о создании рабочей группы по кибербезопасности

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла российскую резолюцию по созданию в организации рабочей группы по противодействию киберпреступности. За документ проголосовали 119 стран, против - 46, еще 14 воздержались. Примечательно, что против сотрудничества в данной сфере, в частности, выступили США, Великобритания, Украина и Грузия.

В резолюции содержится постановление "созвать, начиная с 2019 года <…> рабочую группу открытого состава, действующую на основе консенсуса, в целях продолжения в качестве приоритета дальнейшей выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств" в информационно-коммуникационном пространстве.

Отмечается, что первая организационная сессия нового подразделения пройдет в июне 2019 года.

Как ранее сообщил спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутский, мандат группы в качестве приоритета предусматривает рассмотрение трех важнейших тем: нормы ответственного поведения государств, применимость международного права к информпространству и содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении кибербезопасности.

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