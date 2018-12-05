Эксперты ОЗХО подтвердили отсутствие деятельности по производству химоружия в Сирии

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) подтвердили отсутствие деятельности по производству отравляющих веществ в Сирии. Об этом говорится в опубликованном в среду ежемесячном докладе всемирной организации по контролю за бывшими сирийскими объектами по производству химоружия.

"12-15 ноября 2018 года Секретариат [ОЗХО] провел третий раунд инспекций пяти подземных сооружений, которые ранее являлись объектами по производству химоружия, чтобы проверить, что на этих объектах по-прежнему не ведется деятельности, запрещенной Конвенцией о химическом оружии", - отмечается в документе. Как сообщили в ООН, в ходе этих посещений эксперты ОЗХО подтвердили "отсутствие несанкционированного посягательства на внутренние и внешние бетонные заглушки, установленные для недопущения доступа на объекты, а также отсутствие несанкционированного посягательства на систему дистанционного слежения, установленную для наблюдения за внутренними заглушками на этих объектах".

В заключении доклада сообщается, что будущую деятельность в Сирии ОЗХО планирует сосредоточить главным образом на мероприятиях миссии по установлению фактов, то есть на проверке информации о предполагаемых случаях применения химоружия.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш в записке к докладу выразил обеспокоенность тем, что в Сирийской Арабской Республике "продолжается предположительное применение токсичных химикатов в качестве оружия". "Я принимаю к сведению продолжающуюся работу миссии ОЗХО по установлению фактов в стране, в том числе в отношении предполагаемого применения токсичных химикатов в качестве оружия в Думе 7 апреля 2018 года и еще пяти заявленных инцидентов, - отметил глава организации. - Ожидаю опубликования ее окончательного доклада по этим инцидентам".