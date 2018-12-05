В США задержали две крупные группы мигрантов, нелегально проникших из Мексики

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. Две крупные группы мигрантов из Центральной Америки задержаны в штате Аризона в США, куда они нелегально попали с территории Мексики. Об этом сообщила в среду мексиканская радиостанция Noticias МVС.

Речь идет о 124-х гражданах Гватемалы и Гондураса в возрасте от четырех месяцев до 53 лет. Американские пограничники уже установили, что из них семеро мужчин и одна женщина прежде уже попадали в США нелегально и были депортированы. Ранее на этой неделе глава Национального института миграции Мексики Тонатиу Гильен рассказал, что в США за последнее время были задержаны в общей сложности 800 нелегальных мигрантов, проникших туда из латиноамериканской страны.

В новом лагере для мигрантов в мексиканском городе Тихуана на границе с США в настоящее время находятся более 2,5 тыс. человек. Еще порядка 3 тыс. выходцев из Центральной Америки не захотели размещаться там, их местонахождение пока остается неизвестным.

Около 500 выходцев из стран Центральной Америки 25 ноября попытались прорваться из Тихуаны в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.