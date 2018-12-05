СМИ: пять мирных жителей стали жертвами авиаудара коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре

ТАСС, 5 декабря. По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате налета ВВС международной коалиции во главе с США на город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в среду агентство SANA.

По его данным, также есть пострадавшие. Другие подробности пока не приводятся.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с начала ноября жертвами авианалетов западной коалиции в провинции Дейр-эз-Зор стали свыше 40 детей.

МИД Сирии направил в ноябре послание в Совет Безопасности ООН, в котором обвинил коалицию во главе с США в том, что она продолжает совершать военные преступления в Сирии и пренебрегает жизнями людей. Дамаск призвал Совбез ООН решительно осудить действия коалиции и создать независимый и нейтральный механизм для расследования военных преступлений и наказания виновных.