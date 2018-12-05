МИД Греции: визит Ципраса в Москву поможет восстановить очень хорошие связи с Россией

АФИНЫ, 5 декабря. /ТАСС/. Визит премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву 7 декабря поможет восстановить очень хорошие связи, которые имеются с дружественной страной - Россией. Об этом заявил в среду первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос в интервью греческой радиостанции News 24/7. Текст его интервью распространен греческим внешнеполитическим ведомством.

Отвечая на вопрос о восстановлении добрых отношений с Россией после дипломатического скандала с высылкой дипломатов летом, Катрунгалос подчеркнул: "Россия - это страна, с которой у нас традиционно дружеские отношения". "Мы отправили летом сигналы, которые мы должны были отправить, потому что у хороших друзей все начистоту, и теперь встретятся снова - они не в первый раз встречаются - президент [России Владимир] Путин и премьер-министр [Греции Алексис Ципрас] для того, чтобы направить на верный путь очень хорошие отношения, которые мы имеем с этой дружественной страной", - сказал первый заместитель главы МИД.

Касаясь темы о заинтересованности Афин в возможном продлении строящегося газопровода "Турецкий поток" из Турции на греческую территорию, Катрунгалос сказал, что "продление "Турецкого потока" зависит от ряда юридических проблем, существующих со стороны европейского законодательства, которые, однако, вполне аналогичны тем, что имеются для другого газопровода - так называемого "Северного потока", который касается связи России с северо-западной частью Европы". "Мы постоянно заявляем, что не должно быть двойных стандартов, то есть если существует "Северный поток", то должно быть и соответствующее продление ["Турецкого потока"]. И в целом наша стратегическая цель состоит в том, чтобы Греция стала узлом, причем не только торговли и логистики и не только транспорта и логистики, но и энергетическим центром", - сказал первый замминистра.

"Следовательно, чем больше трубопроводов проходит по нашей стране, тем больше усиливается не только экономический элемент нашей дипломатии, но и ее многомерная политика в целом", - заключил дипломат.

Подготовка соглашений

Катрунгалос является сопредседателем российско-греческой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Ее заседание проводится в Москве 5-6 декабря перед визитом Ципраса в Россию. МИД Греции сообщил в среду, что "работа 11-го заседания межправкомиссии направлена на продвижение двустороннего сотрудничества в разных областях, а также на разработку и продвижение будущей деятельности". "В этом контексте обе стороны также сосредоточат внимание на подготовке к подписанию серии соглашений 7 декабря в присутствии премьер-министра Алексиса Ципраса и президента Владимира Путина", - говорилось в сообщении.

Ципрас нанесет визит в Москву по приглашению президента России. Запланированы также переговоры главы греческого правительства с премьер-министром Дмитрием Медведевым.