Власти Кипра заявили, что не планируют милитаризацию острова

ТАСС, 5 декабря. Власти Республики Кипр не стремятся к милитаризации острова, заявил официальный представитель правительства республики в ранге министра Продромос Продрому в ответ на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о желании Вашингтона увеличить военное присутствие на острове. Его комментарий передает в среду агентство Reuters.

"Мы не ищем милитаризации Кипра, - заявил он. - Республика Кипр, из-за своего выгодного географического положения, предоставляет объекты для гуманитарных миссий и только в тех случаях, когда страны отправляют запрос или уже имеют меморандум о взаимопонимании с республикой".

Ранее в среду Мария Захарова сообщила журналистам, что Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре. По ее словам, из различных источников поступает информация об активной проработке Вашингтоном возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре для противодействия "возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС РФ в Сирии".

"Дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов неизбежно приведут к опасным и дестабилизирующим последствиям для самого Кипра, - подчеркнула Захарова. - В Москве не могут не учитывать антироссийскую подоплеку этих планов. В случае их реализации мы будем вынуждены принять ответные меры".