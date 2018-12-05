Facebook прокомментировал публикацию британскими властями внутренних документов компании

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, прокомментировала публикацию британскими властями внутренних документов компании, заявив, что она никогда не продавала третьим лицам данные своих пользователей. Соответствующее заявление размещено в среду в блоге соцсети.

Ранее британские власти опубликовали внутренние документы Facebook, из которых, по сведениям американских СМИ, следует, что соцсеть предоставляла другим компаниям доступ к объемному массиву данных пользователей. Документы были затребованы британским парламентом у главы американской компании Six4Three, которая судится с Facebook в США. В парламенте намеревались таким образом получить ответы на вопросы о том, кто в руководстве соцсети и в какой степени был осведомлен о вызвавшей крупный скандал деятельности фирмы Cambridge Analytica.

Как говорится в заявлении Facebook, из документов, имевшихся в наличии Six4Three, нельзя составить общую картину относительно того, какие шаги предпринимало руководство соцсети, так как эти бумаги носят выборочный характер и излагают версию лишь одной стороны. "Но факты очевидны: мы никогда не продавали личные данные пользователей", - отмечается в сообщении.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг также опубликовал заявление, в котором отметил, что в 2014 году соцсеть внедрила изменения, запретившие приложения, получавшие чрезмерный доступ к личным данным пользователей и их друзей. "Мы осуществили эти изменения несколько лет назад, и если бы мы сделали это еще годом раньше, то это могло бы полностью предотвратить ситуацию", - отметил Цукерберг, имея в виду скандал с Cambridge Analytica.

В марте этого года Facebook оказалась в центре громкого скандала после публикации материала газеты The New York Times, в котором говорилось о передаче данных о пользователях соцсети ныне уже закрытой Cambridge Analytica. Эта британская аналитическая фирма оказывала услуги по проведению избирательных кампаний в интернете, анализируя политические предпочтения людей в соцсетях. По разным оценкам, в распоряжении Cambridge Analytica оказались персональные данные примерно 87 млн человек.