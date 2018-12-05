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ЕС откроет представительство в Кувейте

Сообщается, что после открытия миссии ЕС в Кувейте число европейских постпредств по всему миру достигнет 142

ТАСС, 6 декабря. Евросоюз намерен открыть в 2019 году дипмиссию в Кувейте. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Открытие новой дипмиссии в Кувейте позволит нам еще больше активизировать наше участие в политических, экономических и отраслевых [проблемах], - цитирует служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. - Создание постоянного представительства в стране свидетельствует о том, что мы считаем наше партнерство с кувейтским народом приоритетным".

После открытия новой миссии ЕС число европейских постпредств по всему миру достигнет 142, отмечается в пресс-релизе.

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