ЕС откроет представительство в Кувейте

ТАСС, 6 декабря. Евросоюз намерен открыть в 2019 году дипмиссию в Кувейте. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Открытие новой дипмиссии в Кувейте позволит нам еще больше активизировать наше участие в политических, экономических и отраслевых [проблемах], - цитирует служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. - Создание постоянного представительства в стране свидетельствует о том, что мы считаем наше партнерство с кувейтским народом приоритетным".

После открытия новой миссии ЕС число европейских постпредств по всему миру достигнет 142, отмечается в пресс-релизе.