Трюдо: Канада намерена настаивать на получении новых ответов от Эр-Рияда по делу Хашкаджи

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Канада будет продолжать настаивать на получении от Саудовской Аравии новых подробностей по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом в среду сообщил журналистам в Оттаве канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Я лично разговаривал с принцем [Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом] в Буэнос-Айресе и сказал, что нам нужны другие ответы на вопросы о том, что произошло с Хашкаджи, и о том, кто за это ответственен", - сказал он, отвечая на вопрос о беседе с наследным принцем Саудовской Аравии во время саммита Группы двадцати в Аргентине на прошлой неделе. "Мы будем продолжать настаивать на получении этих ответов", - подчеркнул Трюдо.

Журналист, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

29 ноября правительство Канады ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Хашкаджи.