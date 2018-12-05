США направили эсминец к российским берегам "с целью обеспечения свободы навигации"

Гибель саудовского журналиста в Турции

Трюдо: Канада намерена настаивать на получении новых ответов от Эр-Рияда по делу Хашкаджи

Премьер-министр Канады отметил, что лично разговаривал с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом в Буэнос-Айресе

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