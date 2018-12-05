США направили эсминец к российским берегам "с целью обеспечения свободы навигации"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Военный корабль США проследовал в среду вблизи находящегося у берегов России залива Петра Великого в Японском море с целью демонстрации Москве позиции Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN.
Он приводит заявление представителя Тихоокеанского флота ВМС США Рейчел Макмарр, которая отметила, что эсминец USS McCampbell "проследовал вблизи залива Петра Великого, чтобы оспорить чрезмерные претензии России на акватории", а также с целью обеспечения свободы навигации. Как говорится в публикации, "по словам представителя ВМС США, американская сторона не признает претензии России на эти воды".
В материале отмечается: "Официальное лицо сообщило CNN, что это первый раз, когда США провели операцию по обеспечению свободы навигации в этом районе с 1987 года, когда данные претензии исходили со стороны Советского Союза".