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WP: саудовские лоббисты за месяц до избрания Трампа сняли 500 номеров в его отеле

По данным газеты, туда бесплатно приглашали американских ветеранов войн, а затем посылали их в Конгресс, чтобы те выступали против утверждения законов, невыгодных саудовскому правительству

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Люди, продвигающие в США интересы правительства Саудовской Аравии, за месяц до избрания Дональда Трампа президентом сняли порядка 500 номеров в гостинице Trump International Hotel в Вашингтоне. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на подтверждающие эти данные документы.

Как отмечается, на тот момент саудовские лоббисты зарезервировали большое количество гостиничных номеров в городе - не только в гостинице, принадлежащей Трампу - и в рамках своей кампании бесплатно приглашали в них американских ветеранов войн со всей страны, а затем посылали их в Конгресс, чтобы те выступали против утверждения законов, невыгодных саудовскому правительству. Как отмечается, в общей сложности на резерв номеров в Trump International Hotel для шести групп ветеранов было потрачено $270 тыс.

Издание обратило внимание на то, что эти действия уже привели к подаче судебных исков против президента, который, одобряя такие платежи от саудовских лоббистов, якобы мог нарушить конституцию США. Вместе с тем представители саудовского правительства утверждали, что причиной выбора именно Trump International Hotel были скидки на номера и достаточное их количество для размещения планируемого числа ветеранов.

В настоящее время в США разворачивается крупный скандал в связи с тем, что Трамп недостаточно жестко отреагировал на убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, к которому, по сведениям разведки, мог быть причастен наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. В этой связи противники нынешнего лидера и либеральные СМИ выступают с предположениями о том, что Трамп может руководствоваться личными интересами, не вводя резкие меры против Эр-Рияда и не отменяя с ним оружейные сделки.

Теги
СШАСаудовская АравияТрамп, Дональд
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