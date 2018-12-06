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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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CNN: США готовятся отправить свои корабли в Черное море

Источники телекомпании назвали такие планы "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. США приступили к подготовке шагов, необходимых для направления кораблей американских ВМС в Черное море в свете инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на три должностных лица Соединенных Штатов.

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По их словам, командование Вооруженными силами США направило в Госдепартамент запрос о том, чтобы уведомить Турцию о планах отправки американских кораблей в Черное море. Источники телекомпании назвали такие планы "ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря". Уведомление, однако, призвано предоставить ВМС США опцию направления кораблей в данную акваторию, однако необязательно, что данный вариант будет выбран, пояснил один из источников.

Как пояснила телекомпания, конвенция Монтре от 1936 года обязывает США минимум за 15 дней уведомить Турцию о возможности прохода американских кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющих Средиземное море с Черным морем. Согласно положениям конвенции Монтре, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Госдеп не комментирует

"Соединенные Штаты совершают действия в соответствии с конвенцией Монтре. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции", - приводит телекомпания ответ на запрос, полученный во внешнеполитическом ведомстве США.

Официальный представитель базирующегося в Европе Шестого флота США Кайл Рейнс заявил о готовности флота выполнить поставленные ему задачи. "Мы регулярно проводим операции в поддержку безопасности и стабильности в зоне ответственности Шестого флота, включая международные воды и воздушное пространство над Черным морем. Мы оставляем за собой право действовать свободно, в соответствии с международным правом и нормами", - добавил Рейнс.

В новость были внесены изменения (04:07 мск) — добавлены данные Госдепа и Шестого флота США

Теги
СШАТурцияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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