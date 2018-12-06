Nikkei: глава МИД Японии планирует посетить Россию до конца года

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии приступило к проработке визита главы ведомства Таро Коно в Россию до конца этого года и проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила в четверг газета Nikkei .

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

По ее сведениям, основной темой для обсуждения станет ход переговоров по мирному договору, организация совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, а также подготовка к визиту японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву в начале следующего года. Издание отмечает, что Коно должен будет отправиться в эту поездку вместе с главой правительства.

По итогам встречи в Буэнос-Айресе 1 декабря Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин договорились ускорить переговоры о выработке мирного договора, возложив ответственность за них на глав МИД двух стран. При этом, как сообщили ранее ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве, вести переговоры будут непосредственно заместители министров Такэо Мори и Игорь Моргулов, которые станут специальными представителями лидеров Японии и России.