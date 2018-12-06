Посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei

ТАСС, 6 декабря. Посольство Китая в Оттаве выразило протест в связи с задержанием финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в четверг сообщается на сайте дипмиссии.
"По просьбе американской стороны Канада арестовала гражданку Китая, которая не нарушила никаких законов США или Канады. Китайская сторона решительно выступает против таких действий, которые серьезно нарушают права человека, - говорится в сообщении. - Пекин призывает немедленно исправить нарушения и восстановить личную свободу госпожи Мэн Ваньчжоу".
Отмечается, что Китай будет "внимательно следить за развитием проблемы и принимать все меры для решительной защиты законных прав и интересов своих граждан".
Ранее газета The Globe and Mail сообщила о задержании в Канаде финансового директора и заместителя председателя правления Huawei Мэн Ваньчжоу. По информации издания, она задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.