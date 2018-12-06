Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет в январе

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по карабахскому урегулированию пройдет в январе. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Азербайджана по итогам состоявшихся 5 декабря переговоров с армянским коллегой в Милане.

"На продолжавшейся около трех часов встрече состоялись очень важные и полезные, с точки зрения лучшего понимания сторонами позиции друг друга, переговоры. Достигнута договоренность продолжить переговоры в данном формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности, в следующем месяце", - сказал Мамедъяров.

В миланской встрече, прошедшей на полях 25-й сессии Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), принимали участие сопредседатели минской группы ОБСЕ, выполняющей посредническую миссию в урегулировании карабахского конфликта, и личный представитель действующего председателя организации Анджей Касшик.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.