CNN: власти КНДР укрепляют военную базу на севере страны и строят новый объект

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти КНДР проводят работы с целью укрепления и расширения находящейся на севере страны военной базы, на которой находятся ракеты большой дальности, а также строят рядом с ней еще один объект. С таким утверждением выступил в среду телеканал CNN.

Как отмечается в публикации, это якобы подтверждают спутниковые снимки, предоставленные телеканалу специалистами Миддлберийского института в городе Монтерей. Как видно на опубликованной телеканалом карте, уже существующая база, о которой идет речь, находится в районе границы двух северных провинций Чагандо и Янгандо, расположенных рядом с Китаем. Телеканал констатирует, что в 11 км от этой базы, которая "давно известна разведке США", строят новый объект, о котором ранее не сообщалось.

"Спутниковые снимки показывают, что база остается активной. Более того, в последние годы КНДР значительно расширила расположенный вблизи объект, который, как кажется, является еще одной ракетной базой", - приводятся в материале оценки специалистов Миддлберийского института. Как говорится в публикации, эксперты института на данный момент окончательно не уверены, станут ли новый объект применять самостоятельно или же он будет частью уже существующей базы.

В материале отмечается, что в структуру нового объекта, по данным на 12 ноября, в частности, входят казармы и командный пункт. В указанном районе также якобы активно прокладывают новые подземные тоннели, строят бункеры и склады, где, предположительно, можно хранить баллистические ракеты. CNN также констатирует, что непосредственное строительство или расширение базы не является нарушением обязательств, которые взял на себя ранее Пхеньян.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита в Сингапуре 12 июня подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.