{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл с визитом в Китай

Визит продлится до 8 декабря

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в четверг утром прибыл с объявленным визитом в Пекин. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Ли Ён Хо прибыл в международный аэропорт "Шоуду" Пекина. Ожидается, что он встретится со своим китайским коллегой и обсудит с ним недавнюю встречу между лидерами Китая и США [Си Цзиньпином и Дональдом Трампом] на фоне тупиковой ситуации в переговорах по ядерной программе КНДР между Пхеньяном и Вашингтоном", - отмечается в сообщении.

Как сообщило ранее китайское внешнеполитическое ведомство, глава МИД КНДР посетит Китай с 6 по 8 декабря для обсуждения с руководством КНР ситуации на Корейском полуострове. Помимо этого, планируется уделить внимание "некоторым темам, касающимся развития двусторонних отношений", а также "проблеме, которым обе стороны уделяют особое внимание".

Пекин и Пхеньян традиционно поддерживают друг с другом тесные дружественные межпартийные, культурно-гуманитарные и торгово-экономические контакты. Как неоднократно заявляли ранее представители высшего руководства КНР, китайская сторона заинтересована в мирном ядерном разоружении Корейского полуострова, а также в экономических преобразованиях, которые окажут позитивное воздействие на развитие и повышение благосостояния населения КНДР.

Теги
СШАКНДРКитайСитуация на Корейском полуострове
WP: Трамп проделал путь в 230 м от Белого дома на лимузине с автоколонной из восьми машин
По данным издания, пришлось и перекрывать Пенсильвания-авеню, и вызывать десятки сотрудников Секретной службы, хотя президент США мог просто распорядиться оцепить территорию и пройтись пешком
Читать полностью