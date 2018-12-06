СМИ: глава МИД КНДР Ли Ён Хо прибыл с визитом в Китай

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в четверг утром прибыл с объявленным визитом в Пекин. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Ли Ён Хо прибыл в международный аэропорт "Шоуду" Пекина. Ожидается, что он встретится со своим китайским коллегой и обсудит с ним недавнюю встречу между лидерами Китая и США [Си Цзиньпином и Дональдом Трампом] на фоне тупиковой ситуации в переговорах по ядерной программе КНДР между Пхеньяном и Вашингтоном", - отмечается в сообщении.

Как сообщило ранее китайское внешнеполитическое ведомство, глава МИД КНДР посетит Китай с 6 по 8 декабря для обсуждения с руководством КНР ситуации на Корейском полуострове. Помимо этого, планируется уделить внимание "некоторым темам, касающимся развития двусторонних отношений", а также "проблеме, которым обе стороны уделяют особое внимание".

Пекин и Пхеньян традиционно поддерживают друг с другом тесные дружественные межпартийные, культурно-гуманитарные и торгово-экономические контакты. Как неоднократно заявляли ранее представители высшего руководства КНР, китайская сторона заинтересована в мирном ядерном разоружении Корейского полуострова, а также в экономических преобразованиях, которые окажут позитивное воздействие на развитие и повышение благосостояния населения КНДР.