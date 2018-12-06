Опрос: более 60% южнокорейцев выступают за визит Ким Чен Ына в Сеул

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Две трети граждан Республики Корея поддерживают возможный визит в страну лидера КНДР Ким Чен Ына. Такие данные опубликовало в четверг социологическое агентство Realmeter.

Согласно данным проведенного им исследования общественного мнения, 61,3% респондентов считают, что поездка председателя Госсовета КНДР будет содействовать достижению прочного мира на Корейском полуострове. В то же время категорически против визита выступают 31,3% опрошенных. По их мнению, заявления Пхеньяна о готовности к денуклеаризации и миру не являются искренними.

Авторы исследования подчеркивают, что число сторонников визита Ким Чен Ына значительно превышает число противников во всех регионах и социально-возрастных группах. Опрос проводился 5 декабря среди 500 человек, уровень его достоверности составляет 95,4%. Ряд южнокорейских СМИ сообщил в среду, что визит лидера КНДР в Сеул состоится в период с 18 по 20 декабря. Однако администрация президента Республики Корея опровергла эту информацию.

"Подобные утверждения не соответствуют действительности. Визит Ким Чен Ына возможен до конца этого или в начале будущего года, и его сроки зависят от северокорейской стороны", - отмечается в сообщении.

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне, прошедшего в сентябре, лидер КНДР пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.