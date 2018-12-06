В Токио рассказали, при каких условиях Япония готова к мирному договору с Россией

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Японское правительство стремится заключить мирный договор с РФ таким образом, чтобы в этом документе была четко отражена позиция Токио. Об этом в четверг заявил глава МИД Японии Таро Коно на заседании комитета по внешней политике и обороне верхней палаты парламента страны.

Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

Заключить нельзя отложить. Что стоит на пути к мирному договору между Россией и Японией

"Я хочу, чтобы это был мирный договор, который четко отражал бы мысли японской стороны. Японо-российские переговоры [по мирному договору] - это переговоры двух стран с разными позициями. Переговоры ведутся таким образом, чтобы достичь соглашения, приемлемого для обеих сторон и заключить [договор], преодолев различные трудности", - приводит его слова телеканал NHK.

Таким образом министр прокомментировал договоренность о том, что он и его российский коллега Сергей Лавров возьмут на себя ответственность за ведение переговорного процесса по мирному договору.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней было прекращено состояние войны между двумя государствами, восстановлены дипломатические и консульские отношения. В девятой статье декларации советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.