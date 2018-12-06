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Ситуация на Корейском полуострове

СМИ: Южная Корея и США пересмотрят формат крупных совместных военных маневров

По данным телеканала KBS, маневры Foal Eagle, намеченные на начало следующего года, будут отложены, а учения Key Resolve состоятся исключительно в командно-штабном формате

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Республика Корея и США могут пересмотреть формат проведения совместных военных маневров. Об этом сообщил в четверг телеканалу KBS представитель южнокорейского правительства.

По его данным, маневры Foal Eagle, намеченные на начало следующего года, будут отложены, а учения Key Resolve состоятся исключительно в командно-штабном формате.

Ранее Key Resolve проводились как полевые учения с участием военнослужащих двух стран и боевой техники. Однако в середине 2018 года США заявили о намерении не отправлять свои войска для участия в них с целью содействия диалогу с Пхеньяном и создания позитивной атмосферы для проведения второго саммита США-КНДР.

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