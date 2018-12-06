СМИ: избирком Афганистана отменил результаты парламентских выборов в Кабуле

ТАСС, 6 декабря. Избирательная комиссия Афганистана приняла решение не учитывать при подсчете результатов парламентских выборов голоса избирателей столичной провинции Кабул. Об этом в четверг сообщил телеканал 1 TV.

Сообщается, что решение было принято в связи с большим количеством нарушений, выявленных в ходе выборов. Всего было зарегистрировано 2767 жалоб на проведение избирательного процесса в связи с несоблюдением установленных правил.

По мнению Избирательной комиссии Афганистана, выборы в этой провинции должны быть проведены повторно. При этом уточняется, что представители избиркома Кабула в данный момент проводят консультации и в ближайшее время объявят окончательное решение по этому вопросу.

По данным телеканала, также существует вероятность отмены результатов выборов в провинциях Бадахшан, Баглан и Вардак.

Выборы в Народную палату (Волеси джирга - нижняя палата парламента) прошли в Афганистане 20-21 октября. При этом парламентские выборы в афганской провинции Кандагар были перенесены и состоялись на одну неделю позже запланированного срока.