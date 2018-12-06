СМИ: глава МИД Южной Кореи встретится с Помпео для обсуждения плана действий по КНДР

ТАСС, 6 декабря. Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва встретится в четверг в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео для обсуждения плана совместных действий в отношении КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на официального представителя южнокорейского дипломатического ведомства.

"Встреча назначена на утро четверга в Вашингтоне по местному времени. Ожидается, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес, среди которых выработка стратегии совместных действий в отношении КНДР", - приводит агентство его слова. Отмечается, что дипломаты встретятся впервые за два месяца для прямых переговоров. Стороны, как указывает Yonhap News, также обсуждают организацию видеосвязи между чиновниками двух стран на рабочем уровне для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

Кан Гён Хва прибыла в США во главе южнокорейской делегации для посещения церемонии похорон Джорджа Буша - старшего.

Во время третьего за 2018 год межкорейского саммита в Пхеньяне, прошедшего в сентябре, лидер КНДР пообещал, что посетит южнокорейскую столицу "в ближайшее время". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин затем уточнил, что эта поездка может состояться до конца 2018 года.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря президент США Дональд Трамп информировал, что его следующая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале будущего года.