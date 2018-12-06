Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei

"Китай уже заявил о своей решительной позиции Соединенным Штатам и Канаде. Мы требуем от этих стран немедленно объяснить причины задержания и освободить задержанную. Мы также требуем обеспечить соблюдение ее законных прав и интересов", - заявил официальный представитель МИД КНР.

Комментируя обвинения в адрес Мэн Ваньчжоу с якобы имевшими место нарушениями американских санкций против Ирана, Гэн Шуан подчеркнул, что "Китай, будучи постоянным членом СБ ООН, строго и неукоснительно соблюдает все резолюции Совбеза, но выступает категорически против любых односторонних санкций, вводящихся вне решений Совета Безопасности ООН".

Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях заместителя председателя совета директоров компании.