Полицейский профсоюз во Франции призвал примкнуть к протесту "желтых жилетов" в субботу

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы.
Соответствующее заявление было размещено на странице профсоюза в Facebook.
"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними, - говорится в обращении Vigi. - Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря". "Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом.
Данный призыв, согласно опубликованному тексту, касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой. "Службы национальной полиции функционируют с большими трудностями, если функционируют вообще без вспомогательных услуг", - поясняет Vigi.
Власти Франции готовятся к новым масштабным акциям протеста и возможным беспорядкам в ближайшую субботу, несмотря на предпринятые в последнее время уступки по части налогов и роста минимального уровня зарплат. "У нас есть основания опасаться очень серьезного насилия", - заявил ранее AFP источник в Елисейском дворце. В среду же глава МВД страны Кристоф Кастанер заявил, что власти планируют увеличить численность стражей порядка, задействованных в обеспечении общественной безопасности.
Тем временем на фоне множащихся в соцсетях призывах к новым манифестациям профсоюзы Confеdеration gеnеrale du travail ("Всеобщая конфедерация труда") и Force Ouvrire ("Рабочая сила") призвали работников транспортной сферы к бессрочной забастовке с вечера воскресенья. Также ряд экологических организаций планирует провести в Париже марш против изменения климата, несмотря на рекомендации МВД перенести мероприятие на другой день.