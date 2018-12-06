Полицейский профсоюз во Франции призвал примкнуть к протесту "желтых жилетов" в субботу

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Профсоюз Vigi призвал всех входящих в него сотрудников МВД Франции объявить бессрочную забастовку и примкнуть к протесту движения "желтых жилетов", начиная с субботы.

Соответствующее заявление было размещено на странице профсоюза в Facebook.

"Требования, которые выдвигает движение "желтых жилетов", касаются всех нас. Пришло время организоваться легально и выразить солидарность с ними, - говорится в обращении Vigi. - Как следствие, наш профсоюз подал предварительную заявку на проведение бессрочной забастовки, начиная с субботы, 8 декабря". "Нас принимают за наемников, увеличив нам премии за переработки с 1 декабря, однако они не компенсируют принятых правительством решений", - подчеркивает профсоюз, приводя в пример рост цен на топливо, рост налогов, а также неоплаченные переработки в прошлом.

Данный призыв, согласно опубликованному тексту, касается административных, технических и научных сотрудников МВД, а также работников столовой. "Службы национальной полиции функционируют с большими трудностями, если функционируют вообще без вспомогательных услуг", - поясняет Vigi.