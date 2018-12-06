В Белоруссии вводят уголовную ответственность за пропаганду нацизма

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата) Национального собрания Белоруссии приняла ряд поправок в законы, благодаря которым публичная реабилитация нацизма в стране будет отныне считаться уголовным преступлением и караться наказанием в виде лишения свободы до пяти лет.

"Устанавливается уголовная ответственность за публичную реабилитацию нацизма, что позволит применить наказание до пяти лет лишения свободы в отношении лиц, публично оправдывающих нацизм, одобряющих или отрицающих преступления нацистского режима, а также прославляющих и оправдывающих нацистских преступников и их пособников", - отметил, выступая в парламенте, министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

По его словам, введение уголовной ответственности в отношении лиц, публично реабилитирующих нацизм, обусловлено "их повышенной опасностью, поскольку они преследуют цель изменить сознание людей, подменить их ценностные ориентиры и сформировать чувства социальной вражды и ненависти". Глава МВД также сообщил, что поправками устанавливается административная ответственность за пропаганду, публичное демонстрирование, изготовление и распространение не только нацистской символики и атрибутики, но и символики и атрибутики экстремистских и террористических организаций. Кроме того, отметил Шуневич, устанавливается административная ответственность за хранение и приобретение такой атрибутики. Глава МВД пояснил, что "нормы закона не будут затрагивать изготовление, демонстрацию нацистской символики в ходе театральной, музейной, кинематографической деятельности, в образовательных и культурных программах и проектах".

В последующем законопроект должен быть принят нижней палатой во втором чтении и одобрен верхней палатой (Советом Республики) парламента. Закон вступит в силу после подписания президентом страны.

Портрет белорусского неонациста

Глава МВД сообщил, что за последние три года количество зарегистрированных в Белоруссии фактов публичной демонстрации нацистской символики выросло в 15 раз. При этом, сказал Шуневич, приверженцы нацистской идеологии не останавливаются лишь на демонстрировании нацистской символики, но и "часто совершают преступления различного толка как против общественной безопасности, так против имущества и собственности". "Сегодня нами зафиксировано около трех тысяч активных сторонников нацизма. Для Беларуси это запредельно много", - заявил глава МВД.

По его словам, в подавляющем большинстве это "молодые мужчины до 40 лет, как правило, маргинального склада, неженатые, нетрудоустроенные, зачастую злоупотребляющие алкоголем или наркотиками". "Многие из них - это бывшие либо действующие фанаты футбольных клубов, а также скинхеды. Они придерживаются идеологии нацистской Германии, выступая за превосходство белой расы, уничтожение прочих, особое предпочтение в своем преклонении отдают частям вермахта, которые были на территории Беларуси и отличались особой жестокостью", - отметил глава МВД Белоруссии.