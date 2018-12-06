Кравчук: НАТО ни при каких условиях не начнет военные действия на стороне Украины

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украине следует прекратить уповать на НАТО в своем конфликте с Россией.

Об этом заявил в четверг экс-президент страны Леонид Кравчук, принимающий участие в международном круглом столе на тему "Вооруженная агрессия России: вызовы мировому порядку и решения для Украины".

Общаясь с журналистами перед началом встречи, он призвал не провоцировать в обществе ложные ожидания. "Никогда [НАТО], ни при каких условиях, не начнет никаких военных действий на стороне Украины, так как Украина - не член НАТО. Согласно уставу НАТО, НАТО защищает своих членов, - напомнил Кравчук. - Защищать Украину должны мы сами".

Максимум, на что может рассчитывать Украина, продолжал экс-президент, так это на поддержку "в виде оружия", а также "дипломатическую, политическую, организационную поддержку". "Но не надо думать, что кто-то за нас что-то сделает", - отметил он.

Призывы Украины и Конвенция Монтрё

После произошедшего в конце ноября инцидента с нарушением украинскими кораблями морской границы РФ в Киеве активно заговорили о необходимости усиления роли североантлантического альянса в конфликте с Россией. Глава МИД Украины Павел Климкин открыто призвал НАТО ввести военные корабли в Черное море. По его словам, этот вопрос уже чуть ли не рассматривался на встрече с главами МИД НАТО в Брюсселе. Правда, сам генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи даже не упомянул о такой возможности. Президент Украины Петр Порошенко в опубликованном на прошлой неделе интервью немецкой медиагруппе Funke также заявил, что Запад должен усилить военное присутствие в Черном море "с целью устрашения России".

Между тем нахождение военных кораблей в Черном море строго регулируется Конвенцией Монтрё, которая сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. В свою очередь режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств.

Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и по тоннажу. Общий тоннаж военных судов нечерноморских государств в Черном море не должен превышать 30 тысяч тонн со сроком пребывания каждого корабля не больше 21 суток. При этом странами НАТО в настоящее время являются три черноморские державы - Турция, Румыния и Болгария.

Инцидент в Керченском проливе

В воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечение границы РФ, которая предполагает до 6 лет лишения свободы.