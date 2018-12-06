Топ-менеджера Huawei задержали в Канаде. Каковы будут последствия?

46-летняя Мэн Ваньчжоу (на сайте Huawei также указано ее "европейское имя" Сабрина Мэн) — дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, одного из топовых бизнесменов КНР, в прошлом — офицера Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Мэн Ваньчжоу работает в фирме отца с 1993 года. По данным Financial Times, начинала она с должности секретаря. Пройдя путь вверх по карьерной лестнице, она заняла пост финансового директора компании. Она также является заместителем председателя правления Huawei.

Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что Мэн Ваньчжоу, возможно, станет руководителем Huawei, хотя Жэнь Чжэнфэй ранее говорил, что никто из членов семьи не станет его преемником. У Мэн Ваньчжоу есть муж и двое детей, а также степень магистра Политехнического университета Хуачжун.