Топ-менеджера Huawei задержали в Канаде. Каковы будут последствия?

Тучи вновь сгущаются над китайско-американскими отношениями. По требованию США полиция Канады задержала финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, которую подозревают в нарушении американского санкционного режима. ТАСС объясняет, почему этот инцидент считают предвестником очередного раунда торговой войны Пекина и Вашингтона.
Что нужно знать про Мэн Ваньчжоу?
46-летняя Мэн Ваньчжоу (на сайте Huawei также указано ее "европейское имя" Сабрина Мэн) — дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, одного из топовых бизнесменов КНР, в прошлом — офицера Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Мэн Ваньчжоу работает в фирме отца с 1993 года. По данным Financial Times, начинала она с должности секретаря. Пройдя путь вверх по карьерной лестнице, она заняла пост финансового директора компании. Она также является заместителем председателя правления Huawei.
Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) пишет, что Мэн Ваньчжоу, возможно, станет руководителем Huawei, хотя Жэнь Чжэнфэй ранее говорил, что никто из членов семьи не станет его преемником. У Мэн Ваньчжоу есть муж и двое детей, а также степень магистра Политехнического университета Хуачжун.
В чем ее обвиняют?
Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты. Вашингтон требует ее экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США против Ирана. Слушание о внесении залога назначено на пятницу — до тех пор она будет находиться под стражей.
При чем здесь Иран?
Законодательство США запрещает экспорт определенных технологий американского происхождения в недружественные страны. Когда Huawei платит за лицензию на какую-нибудь американскую технологию, она обязуется не экспортировать продукцию с этими технологиями в такие страны, как Иран, поясняет The New York Times.
Еще в апреле стало известно, что министерство юстиции США проводит расследование в отношении Huawei. На какой стадии находится проверка, а также в поставках какой именно продукции в Иран подозревают компанию, не уточнялось. Но уже тогда было объявлено, что в случае доказательства вины компании грозят рестрикции со стороны министерства торговли США, а также американского минфина. Кроме того, сотрудники, признанные ответственными за нарушение санкций, могут быть подвергнуты уголовному преследованию.
Почему под удар американцев попал именно Huawei?
Вашингтон неоднократно утверждал, что Huawei и другие телекоммуникационные компании Китая якобы сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.
В Китае и в Huawei отвергали подобные обвинения. По мнению наблюдателей, под предлогом борьбы со шпионажем США просто выдавливают китайцев со своего рынка. К примеру, американская телекоммуникационная компания Verizon Communications под давлением Вашингтона была вынуждена отказаться от продажи смартфонов Huawei. Это может негативно сказаться на планах Verizon и AT&T по вводу в эксплуатацию мобильной сети пятого поколения (5G), так как именно Huawei одной их первых планирует выпустить в продажу смартфоны, поддерживающие данную технологию.
Как на задержание Мэн Ваньчжоу отреагировал Китай?
Посольство Китая в Оттаве выразило протест, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан потребовал объяснить причины задержания и освободить финдиректора. По мнению дипломатов, Мэн Ваньчжоу не нарушила никаких законов США или Канады. "Китайская сторона решительно выступает против таких действий, которые серьезно нарушают права человека, — говорится в сообщении посольства. — Пекин призывает немедленно исправить нарушения и восстановить личную свободу госпожи Мэн Ваньчжоу". Отмечается, что Китай будет "внимательно следить за развитием проблемы и принимать все меры для решительной защиты законных прав и интересов своих граждан".
В Huawei заявили, что им не известно о каких-либо противоправных действиях со стороны Мэн Ваньчжоу. "Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению", — написал член правления Huawei Чэнь Лифан. В заявлении подчеркивается, что компания при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.
В чем опасность сложившейся ситуации?
Эксперты полагают, что этот инцидент может осложнить процесс нормализации торгово-экономических отношений между Китаем и США, лидеры которых на днях договорились о возобновлении торговых переговоров. Дональд Трамп и Си Цзиньпин на полях саммита согласились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. Глава Белого дома также принял решение не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%. Задержание Мэн Ваньчжоу бросает тень на эти договоренности.
У этого инцидента уже были какие-нибудь экономические последствия?
Да, торги на биржевых площадках материкового Китая открылись падением основных индексов (особенно, в секторе высокотехнологичных компаний). Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite, согласно последним данным, упал на 1,28% — до отметки 2615,82 пункта. Отрицательную динамику продемонстрировал и ключевой индикатор деловой активности на торговой площадке в Шэньчжэне — индекс Shenzhen Component снизился на 1,60%, до отметки 7802,01 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных кампаний, демонстрирует падение более чем на 2%.
Негативная динамика наблюдается и на бирже в Гонконге, где основной индекс в ходе утренних торгов снизился более чем на 2,5%.