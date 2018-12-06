Рада одобрила законопроект о расширении прилежащей морской зоны Украины на 12 миль

"Закон расширит контролируемую территорию на море на 12 морских миль, создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море, предупредит случаи нарушения государственной границы, положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечение экономического суверенитета Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Верховная рада в четверг приняла законопроект о правовом статусе и режиме прилежащей морской зоны, расширив ее своим решением на 12 морских миль. За соответствующий документ проголосовали 244 депутата.

Авторы законопроекта обращают внимание, что "прилежащая зона не является ни зоной суверенитета, ни зоной юрисдикции". "Эта зона является тем участком морского пространства, где прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль для предотвращения нарушений или для наказания за нарушение определенных правил (таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных), а также иметь права и обязанности по поиску затонувших археологических и исторических объектов", - указано в тексте.

Глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник в четверг, представляя законопроект в парламенте, заявил, что документ позволит усилить контрольные функции погранслужбы и возможности для охраны прибрежной зоны. "Пограничники во время несения службы на море были ограничены в части применения оружия, 31 правка уточняет закон о Госпогранслужбе, где даются полномочия пограничникам осуществлять действия в прибрежной зоне для сдерживания агрессии против их военнослужащих", - пояснял Винник нововведения. Закон предоставляет пограничникам также расширенные полномочия для досмотра рыболовных судов в прилежащей зоне, а также контроля за плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей там.

В первом чтении законопроект "О прилежащей зоне Украины" был принят 8 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда подчеркивала, что его нормы не применимы к акватории Керченского пролива и Азовского моря.