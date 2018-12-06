Полиция обвинила бывшего словацкого вице-премьера Руско в подготовке заказного убийства

ТАСС, 6 декабря. Словацкая полиция обвинила в четверг бывшего вице-премьера и министра экономики Словакии, экс-владельца крупнейшего в республике коммерческого телеканала Markiza Павола Руско в том, что в 1997 году он заказал убийство своего партнера по медиабизнесу Сильвии Волзовой. Об этом сообщило Словацкое радио.
Полиция завершила расследование возбужденного два года назад уголовного дела против Руско. По данным следователей, Волзовая не была убита из-за разногласий по поводу оплаты покушения. Полицейские уточнили, что заказ на ее убийство поступил к одному из криминальных авторитетов, давшему показания против экс-политика.
Следствие передало дело в прокуратуру. Ранее полиция задержала Руско, однако бывший политик, отрицающий свою вину, вскоре был освобожден под подписку о невыезде. Он также проходит обвиняемым по делу о финансовых махинациях на телеканале Markiza.
Руско занимал посты вице-премьера и министра экономики Словакии с сентября 2003 года по август 2005 года, с 2001 года по 2007 год был председателем политической партии "Альянс нового гражданина". С 1995 года по 2002 год он являлся владельцем и генеральным директором телеканала Markiza.