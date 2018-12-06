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Хуситы пригрозили блокировать аэропорт Саны, если он не будет открыт для всех йеменцев

Представителям ООН придется добираться до города по земле, подчеркнул Мухаммед Али аль-Хуси

ТАСС, 6 декабря. Один из руководителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене Мухаммед Али аль-Хуси пригрозил закрыть аэропорт Саны для всех рейсов.

Соответствующее заявление он опубликовал в четверг на своей официальной странице в Twitter.

"Если на переговорах в Швеции не будет принято решение об открытии аэропорта столицы для йеменского народа, я обращусь к политическому совету и правительству [хуситов] с требованием его закрытия для всех самолетов, в том числе, выполняющих миссию ООН", - написал аль-Хуси. В этом случае, отметил он, "представителям ООН придется добираться до Саны сухопутным путем", которым пользуются в настоящее время простые йеменцы.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло из-за вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В настоящее время Международный аэропорт Саны закрыт для гражданских и коммерческих рейсов из-за воздушного эмбарго. Для его использования самолетам ООН необходимо разрешение саудовской коалиции.

В четверг во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом начинаются консультации по урегулированию ситуации в Йемене с участием представителей правительства и движения "Ансар Аллах".

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