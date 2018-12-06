Хуситы пригрозили блокировать аэропорт Саны, если он не будет открыт для всех йеменцев

ТАСС, 6 декабря. Один из руководителей мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене Мухаммед Али аль-Хуси пригрозил закрыть аэропорт Саны для всех рейсов.
Соответствующее заявление он опубликовал в четверг на своей официальной странице в Twitter.
"Если на переговорах в Швеции не будет принято решение об открытии аэропорта столицы для йеменского народа, я обращусь к политическому совету и правительству [хуситов] с требованием его закрытия для всех самолетов, в том числе, выполняющих миссию ООН", - написал аль-Хуси. В этом случае, отметил он, "представителям ООН придется добираться до Саны сухопутным путем", которым пользуются в настоящее время простые йеменцы.
اذا لم يتم فتح مطار العاصمةاليمنيةللشعب اليمني في مشاورات جولة السويد فادعوا المجلس السياسي والحكومةالى اغلاق المطار امام جميع الطيران،ويتحمل مسؤلي الامم وغيرهم الوصول الى صنعاء كمايصل المرضى والمسافرين اليمنيين ،الذين يحتاجون كما قيل لي الى ما يقارب الخمسة عشر ساعة حتى يصلون برا— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 6 декабря 2018 г.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло из-за вторжения в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В настоящее время Международный аэропорт Саны закрыт для гражданских и коммерческих рейсов из-за воздушного эмбарго. Для его использования самолетам ООН необходимо разрешение саудовской коалиции.
В четверг во дворце Йоханнесберг под Стокгольмом начинаются консультации по урегулированию ситуации в Йемене с участием представителей правительства и движения "Ансар Аллах".