Экс-министра юстиции Египта арестовали по обвинению в пособничестве террористам

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Прокуратура государственной безопасности Египта распорядилась взять под арест бывшего министра юстиции Ахмеда Сулеймана по обвинению в принадлежности к террористической организации. Об этом в четверг сообщила в газета Al Youm As Sabi', цитируя выдержки из постановления прокуратуры.
Сулейман, занимавший должность министра в правительстве страны при президентстве Мухаммеда Мурси, "арестован на 15 дней для расследования по обвинению в принадлежности к террористической группировке и распространении ложной информации". Прокуратура уведомила, что, по ее данным, экс-министр юстиции "причастен к деятельности террористической организации, целью которой являлись упразднение конституции, а также препятствование нормальной работе государственных органов страны". Сулейману также предъявили обвинения в "распространении ложной информации об экономическом положении и политической ситуации в Египте, что служило целям движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ).
По имеющимся сведениям, экс-министра взяли под стражу в доме в провинции Эль-Минья и доставили в Каир.
Весной 2013 года в египетской столице прошли многотысячные демонстрации с требованиями отставки Мурси, одного из лидеров "Братьев-мусульман" и действовавшего тогда президента страны. Спустя несколько месяцев, 30 июня 2013 года, военные сместили Мурси с его должности. Через некоторое время практически все руководство движения было арестовано, деятельность группировки в стране запрещена, "Братья-мусульмане" внесены в список террористических организаций.