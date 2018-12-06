Рада признала боевиков ОУН-УПА участниками боевых действий 1944-1956 годов против СССР

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Верховная рада признала участниками боевых действий боевиков запрещенной в России ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, в РФ - запрещена).

Соответствующий законопроект, дополняющий перечень участников боевых действий, прописанный в законе "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", поддержали в четверг 236 депутатов при 226 минимально необходимых.

Ранее участниками боевых действий считались только те члены УПА, которые воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах и были реабилитированы как жертвы политических репрессий. Отныне к таким же участникам боевых действий причислены и те, кто после освобождения Украины от немецких оккупантов в 1944 году вел подрывную деятельность против советской власти до 1956 года.

В пояснительной записке отмечается, что по данным на конец мая 2018 года, в живых оставались около 1200 участников ОУН-УПА. Им предоставляются около 20 льгот, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг и проезда на транспорте, обеспечение лекарствами и так далее.

ОУН-УПА

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, множество преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным ряда исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее миллиона человек, в том числе 200 тысяч поляков в ходе Волынской резни.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о героизации ОУН-УПА, деятельность которой была признана борьбой за независимость страны. Лидерам националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливаются памятники, в их честь проводятся памятные акции, факельные шествия, называются улицы. В частности, в Киеве Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры.