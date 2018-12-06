Генсек ОБСЕ констатировал, что на востоке Украины наблюдается гуманитарный кризис

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. ОБСЕ обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины и призывает стороны конфликта к сдержанности. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Милане.
"Поиск мирного урегулирования кризиса на Украине остается ключевым и важнейшим приоритетом ОБСЕ. Я обеспокоен развитием ситуации и призываю стороны к соблюдению сдержанности и решения разногласий дипломатическим путем. ОБСЕ готова предоставить свои услуги для предотвращения и сокращения напряженности", - сказал Гремингер.
Генсек ОБСЕ подчеркнул, что "очень встревожен ростом гуманитарного кризиса на востоке Украины". "Каждую неделю погибают или получают ранения мирные жители от обстрелов или мин", - отметил Гремингер и добавил, что также наблюдается ущерб жизненно важной инфраструктуре, ограничение доступа к основным видам услуг и в некоторых случаях угроза экологической катастрофы.