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Кризис на Украине

Генсек ОБСЕ констатировал, что на востоке Украины наблюдается гуманитарный кризис

Томас Гремингер также призвал стороны к соблюдению сдержанности и решения разногласий дипломатическим путем

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. ОБСЕ обеспокоена гуманитарной ситуацией на востоке Украины и призывает стороны конфликта к сдержанности. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) в Милане.

"Поиск мирного урегулирования кризиса на Украине остается ключевым и важнейшим приоритетом ОБСЕ. Я обеспокоен развитием ситуации и призываю стороны к соблюдению сдержанности и решения разногласий дипломатическим путем. ОБСЕ готова предоставить свои услуги для предотвращения и сокращения напряженности", - сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ подчеркнул, что "очень встревожен ростом гуманитарного кризиса на востоке Украины". "Каждую неделю погибают или получают ранения мирные жители от обстрелов или мин", - отметил Гремингер и добавил, что также наблюдается ущерб жизненно важной инфраструктуре, ограничение доступа к основным видам услуг и в некоторых случаях угроза экологической катастрофы.

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