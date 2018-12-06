Стороны вооруженного конфликта в Йемене подписали договор об обмене пленными

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Стороны вооруженного конфликта в Йемене - правительство и представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) - договорились об обмене пленными. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс.
"Подписан договор об обмене пленными. Это важно для тысяч семей, позволит им воссоединиться, - отметил он. - Это показывает эффективность переговоров между сторонами".
По данным Agence France-Presse, в ходе запланированного обмена 1,5 - 2 тыс. военнослужащих проправительственных сил предполагается обменять на 1 - 1,5 тыс. бойцов "Ансар Аллах".
Новый раунд консультаций по Йемену начался в столице Швеции в четверг. Делегация мятежного движения "Ансар Аллах" прибыла в Стокгольм во вторник вечером. В пути ее сопровождал спецпосланник генерального секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс. Гарантия безопасности вылета и возвращения в Сану была одним из ключевых условий хуситов для участия в шведской встрече.
Предыдущая попытка эмиссара ООН собрать в одном месте представителей сторон конфликта в Йемене - 6 сентября в Женеве - провалилась из-за неявки мятежников.
Правительство Йемена требует полного вывода мятежников из порта Ходейда. Мятежники, в свою очередь, пригрозили закрыть аэропорт Саны для всех рейсов, если на переговорах в Швеции не будет принято решение об открытии аэропорта для народа Йемена. В настоящее время Международный аэропорт Саны закрыт для гражданских и коммерческих рейсов из-за воздушного эмбарго.
История конфликта
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.