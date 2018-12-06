Канада выделит $24 млн на проведение президентских выборов на Украине

ТАСС, 6 декабря. Правительство Канады выделит $24 млн на организацию президентских выборов на Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года.
Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
"Решение о выделении $24 млн поддержит более широкое участие гражданского общества и женщин в выборах на Украине" - заявила она на заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ в Милане. Фриланд уточнила, что эти средства направят "на помощь правительству Украины, гражданскому обществу и независимым СМИ для противодействия дезинформации" в ходе предвыборного процесса.
В конце августа 2018 года в Центральной избирательной комиссии Украины сообщали, что расходы государственного бюджета на организацию предстоящих выборов составят 2,36 млрд гривен ($84,3 млн по текущему курсу).
Выборы должны состояться 31 марта 2019 года. По последним опросам, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных, за Анатолия Гриценко и действующего президента Петра Порошенко - 9,9%. Немного отстает от них основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, у которого 9,8% народной поддержки.
Юморист Владимир Зеленский и рок-музыкант Святослав Вакарчук, не заявлявшие пока о желании баллотироваться, набирают, по разным данным, от 5% до 11% голосов.