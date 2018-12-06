АФИНЫ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас надеется, что Россия сделает стратегические инвестиции в инфраструктуру Греции, порты, перерабатывающую промышленность, сельскохозяйственно-пищевой сектор и, в особенности, в сферу энергетики. Об этом он заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в преддверии визита в Москву 7 декабря.

Ципрас указал на несомненный прогресс в отношениях двух стран в области культуры в рамках успешно проведенного перекрестного года Греции и России. "Был прогресс и на уровне экономического и торгового сотрудничества, были инвестиции с российской стороны в том, что касается покупки недвижимости, был очень важный рост потока российских туристов, которые посетили нашу страну в последние годы, надеюсь, что они очень хорошо провели время", - сказал глава правительства. "Есть важные возможности для инвестиций стратегического характера" в стране, особенно сейчас, когда Греция пережила тяжелую экономическую ситуацию, в которой она оказалась в предыдущие годы, добавил Ципрас.

По его мнению, "есть удачные возможности для инвестиций стратегического характера в инфраструктуру, порты, сектор переработки, сельскохозяйственно-пищевой сектор, особенно в сектор энергетики", так как Греция хочет стать энергетическим и транзитным узлом в регионе.

"Думаю, что это будет находиться в центре переговоров с президентом [России Владимиром] Путиным во время моего визита в Москву", - отметил Ципрас.

Греческий премьер нанесет 7 декабря визит в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Запланированы также переговоры главы греческого правительства с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как ожидается, в ходе визита будет подписан ряд документов.