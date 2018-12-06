AFP: во Франции из-за акций "желтых жилетов" отменили футбольные матчи и концерты

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Очередная крупная манифестация "желтых жилетов", намеченная на субботу, 8 декабря, уже привела к отмене целого ряда футбольных матчей и концертов в Париже. Об этом сообщили в четверг Agence France-Presse и радиостанция Franceinfo . Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на автомобильное топливо, три из них прошли в Париже, нанеся городу крупный материальный и финансовый ущерб.

Так, Лига профессионального футбола Франции сообщила, что намеченный на пятницу матч между командами футбольных клубов "Монако" и "Ницца" решено отменить. Это сделано в целях безопасности и по просьбе княжеского дома Монако, а также префектуры полиции французского департамента Приморские Альпы (восток страны). Не состоится и матч между командама "Сент-Этьен" и "Марсель", намечавшийся на воскресенье.

По данным региональной газеты Nice Matin, организаторы мероприятий сочли, что слишком большие силы полиции будут задействованы в эти дни на подавлении беспорядков, которые могут возникнуть во время манифестаций "желтых жилетов", в результате чего охрана на стадионах окажется весьма малочисленной. Официально ни Лига, ни префектура этой причины не указывают.

Ранее, во вторник, пресс-служба французской Лиги 1 сообщила, что решено перенести на более поздний срок встречу между парижским "Пари Сен-Жермен" и "Монпелье". Встреча была отменена по просьбе полиции парижской префектуры, матч должен был пройти 8 декабря на стадионе Parc des Princes. Также отменен ранее намеченный на субботу матч между командами "Тулуза" и "Лион". По данным радиостанции Franceinfo, в Париже и его окрестностях запрещено проведение и всех матчей любительских футбольных команд.

Одновременно в Париже отменен большой концерт на площади Согласия, который должен был проводиться в субботу и воскресенье в рамках традиционной благотворительной акции "Телетон", посвященной сбору средств на борьбу с наследственными нейромускулярными заболеваниями (в частности с миопатиями). В настоящее время, как убедился корреспондент ТАСС, на площади Согласия спешно демонтируются два больших павильона и концертная сцена, вывозятся тонны осветительного и звукового оборудования. Их монтаж велся в течение нескольких недель более чем ста работниками. Благотворительная акция, проводимая во Франции с 1987 года, на этот раз будет лишь транслироваться из телестудии.

Также, как сообщила радиостанция Franceinfo, в Париже отменен крупный фестиваль электронной музыки - Inasaound (Инасаунд).